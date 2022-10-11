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Находящиеся в порту Керчи четыре парома запустили в работу

Лейла Алиева
Общество
Находящиеся в порту Керчи четыре парома запустили в работу
Фото: Unsplash

Все четыре парома, которые расположены на порту Керчи запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

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