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Бывшую первую ракетку мира Халеп отстранили из-за допинга

Евгений Белоусов
Спорт
Бывшую первую ракетку мира Халеп отстранили из-за допинга
Фото: EPA

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп была временно отстранена от соревнований. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

— Симона Халеп, 31-летняя румынская теннисистка, была временно отстранена в соответствии со статьей 7.12.1 Антидопинговой программы тенниса 2022 года, — говорится в сообщении.

Теннисистку, как уточняется, отстранили из-за положительного допинг-теста. Халеп предоставила образец для теста во время участия в Открытом чемпионате США в августе.

Образец разделили на две части, и последующий анализ показал, что в первой части содержится запрещенное допинговое вещество. Теннисистка потребовала провести повторный анализ второй части, но он лишь доказал результаты первого теста.

В сентябре российское антидопинговое агентство завершило расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой.

В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний, уточнила гендиректор агентства Вероника Логинова.

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