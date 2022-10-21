Как выбрать первую машину

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К покупке первого автомобиля следует подойти с большой ответственностью. О том, как новичку-автолюбителю подготовиться к этому и выбрать первую машину, — в материале «Вечерней Москвы».

К кому обратиться за помощью в выборе машины:

— попросить о помощи более опытного в этом вопросе знакомого;

— обратиться к автоподборщикам, ориентируясь на их репутацию.

Новая или подержанная машина:

— покупка нового автомобиля будет неоправданно дорогой для новичка;

— риск повредить машину в первый год вождения значительно выше;

— подержанная машина позволит сэкономить на покупке и не жалеть автомобиль;

— подержанные автомобили меньше теряют в цене.

Каким должен быть первый автомобиль новичка:

— недорогим в эксплуатации;

— недорогим в плане ремонта;

— не экзотическим;

— не премиум-класса.

Где лучше всего купить первый автомобиль:

— у знакомых, купивших авто подержанным или новым.

Какие иномарки можно рассмотреть в качестве первой машины:

— Hyundai Getz;

— Skoda Fabia;

— любые недорогие хетчбэки B-класса.

Идеальная первая машина для автолюбителя:

— подержанный автомобиль российского производства.