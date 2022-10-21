Как выбрать первую машину

Сюжет:Проще, чем кажется
К покупке первого автомобиля следует подойти с большой ответственностью. О том, как новичку-автолюбителю подготовиться к этому и выбрать первую машину, — в материале «Вечерней Москвы».
К кому обратиться за помощью в выборе машины:
— попросить о помощи более опытного в этом вопросе знакомого;
— обратиться к автоподборщикам, ориентируясь на их репутацию.
Новая или подержанная машина:
— покупка нового автомобиля будет неоправданно дорогой для новичка;
— риск повредить машину в первый год вождения значительно выше;
— подержанная машина позволит сэкономить на покупке и не жалеть автомобиль;
— подержанные автомобили меньше теряют в цене.
Каким должен быть первый автомобиль новичка:
— недорогим в эксплуатации;
— недорогим в плане ремонта;
— не экзотическим;
— не премиум-класса.
Где лучше всего купить первый автомобиль:
— у знакомых, купивших авто подержанным или новым.
Какие иномарки можно рассмотреть в качестве первой машины:
— Hyundai Getz;
— Skoda Fabia;
— любые недорогие хетчбэки B-класса.
Идеальная первая машина для автолюбителя:
— подержанный автомобиль российского производства.