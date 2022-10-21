Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Проще, чем кажется: как выбрать первую машину

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как выбрать первую машину
Фото: depositphotos

К покупке первого автомобиля следует подойти с большой ответственностью. О том, как новичку-автолюбителю подготовиться к этому и выбрать первую машину, — в материале «Вечерней Москвы».

К кому обратиться за помощью в выборе машины:

— попросить о помощи более опытного в этом вопросе знакомого;

— обратиться к автоподборщикам, ориентируясь на их репутацию.

Новая или подержанная машина:

— покупка нового автомобиля будет неоправданно дорогой для новичка;

— риск повредить машину в первый год вождения значительно выше;

— подержанная машина позволит сэкономить на покупке и не жалеть автомобиль;

— подержанные автомобили меньше теряют в цене.

Каким должен быть первый автомобиль новичка:

— недорогим в эксплуатации;

— недорогим в плане ремонта;

— не экзотическим;

— не премиум-класса.

Где лучше всего купить первый автомобиль:

— у знакомых, купивших авто подержанным или новым.

Какие иномарки можно рассмотреть в качестве первой машины:

— Hyundai Getz;

— Skoda Fabia;

— любые недорогие хетчбэки B-класса.

Идеальная первая машина для автолюбителя:

— подержанный автомобиль российского производства.

Транспорт Автомобили Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте