Движение на Кольцевой линии метро ввели график

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Движение на Кольцевой линии метро ввели в график. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Интервалы движения поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии были временно увеличены из-за человека на путях. Дептранс посоветовал пассажирам временно пользоваться поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями.

20 октября движение приостановили на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Москвы из-за человека на путях. Инцидент, как уточняется, произошел на станции Лианозово.