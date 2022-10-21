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Умер упавший на пути в метро Москвы пассажир

Василий Плиткин
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Умер упавший на пути в метро Москвы пассажир
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Краснопресненская Карта всех событий

Упавший на пути на станции метро «Краснопресненская» пассажир погиб. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России в пятницу, 21 октября.

— Упавший на пути на станции «Краснопресненская» человек погиб, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

21 октября интервалы движения поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии были временно увеличены из-за человека на путях.

Дептранс посоветовал пассажирам временно пользоваться поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями. Вскоре специалистам удалось ввести в график движение на Кольцевой линии метро.

В конце июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью. Вскоре стало известно, что мужчина погиб.

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