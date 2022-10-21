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Bloomberg: Банки в ОАЭ усилили проверки клиентов из России

Евгений Белоусов
В мире
Bloomberg: Банки в ОАЭ усилили проверки клиентов из России
Фото: Unsplash

Некоторые банки в ОАЭ стали с большей осторожностью относиться к новым клиентам из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 21 октября.

Уточняется, что интерес российских бизнесменов к регистрации бизнеса в ОАЭ вырос на фоне санкций Запада. Осторожность, по данным издания, в особенности касается крупных частных банков, у которых есть связи с США, Великобританией и странами ЕС.

Сотрудники таких кредитных организаций даже приходят домой к потенциальным клиентам ради проверок. Bloomberg отмечает, что представители администрации США уже не раз говорили о последствиях использования услуг в ОАЭ гражданами России для обхода санкций.

До этого сообщалось, что три турецких государственных банка отказались от использования российской платежной системы «Мир». Как уточняется, такое решение организации приняли из-за опасений попасть под санкции со стороны США.

Директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил ситуацию с банками, их мотивацию, касающуюся отказа от работы с платежной системой «Мир».

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