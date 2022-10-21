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Московские олимпиадники передадут истории своих семей на вечное хранение в Музей Победы

Евгений Жуков
Город
Московские олимпиадники передадут истории своих семей на вечное хранение в Музей Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Участники олимпиады «Не прервется связь поколений — 2023» получат дополнительные баллы за размещение своих историй на портале Всенародного исторического проекта «Лица Победы». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Уточняется, что конкурсанты в номинации «Мой герой» в ходе создания исследовательской работы о жизни ветеранов Великой Отечественной войны смогут воспользоваться биографиями и фотографиями из архива проекта «Лица Победы».

— Школьники, проводя исследовательские работы о героях своих семей, могут использовать ресурс портала «Лица Победы» для поиска новой информации среди сотен тысяч историй, которые уже ранее были загружены, — уточнил руководитель проекта Андрей Широков.

X Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений — 2023» проводится в два этапа. В рамках основной части будут представлены проектные работы, а во время заключительного этапа состоится научно-практическая конференция.

До этого сообщалось, что в Музее Победы прошла межрегиональная школьная конференция, посвященная соловецким юнгам, участие в которой приняли более 70 школьных активистов из Москвы, Московской и Самарской областей.

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