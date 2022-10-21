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Кабмин ужесточил экономические контрмеры против Порошенко и других граждан Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Кабмин ужесточил экономические контрмеры против Порошенко и других граждан Украины
Фото: president.gov.ua

Правительство России ужесточило экономические контрмеры против ряда украинских компаний, бизнесменов и политиков, которые были введены еще в 2018 году.

Перечень лиц, против которых применяются контрмеры, включает более 900 украинских граждан. Среди них, в том числе, есть экс-президент Украины Петр Порошенко.

Также в этот список включены 80 украинских компаний. Изначально контрсанкции предусматривали замораживание средств и имущества фигурантов на территории РФ и запрет на вывод ими капитала за пределы России.

Однако теперь эти меры дополняются запретом на совершение сделок, направленных на ввоз в Россию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются украинские компании и граждане из этого списка, говорится в документе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента республики Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски.

Под санкции также попали член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев и владелец группы компаний «Газ Украина» и медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко. Активы всех попавших под рестрикции лиц были заблокированы на десять лет.

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