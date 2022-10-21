Французы признали правоту Путина после слов об упадке западного общества

Фото: Администрация президента РФ

Читатели французского издания Le Figaro резко отреагировали на материал, в котором критикуется президент России Владимир Путин за приверженность к традиционным взглядам на семью, религию и патриотизм.

Газета опубликовала критическую статью о взглядах российского лидера на семейные и моральные ценности и религию. Так, обращенные к Западу призывы президента РФ не пытаться «сломать» патриотизм россиян и не разрушать традиционное понимание семьи Le Figaro назвало попыткой дестабилизировать западное общество. Также журналисты обвинили Путина в желании распространить влияние России на другие страны по всему миру.

Многие пользователи не согласились с позицией издания и встали на защиту Путина. Некоторые отметили, что упадок на Западе действительно существует и несет угрозу обществу.

«Декаданс Запада — это реальность, неважно, кто это сказал! Но у нас есть люди, которые пытаются это отрицать», — написал пользователь Sens civique.

«Вы пишете про «предполагаемый» декаданс Запада? Что вы, Запад нынче реально декадентский, а его лидеры извращены», — отметил Rions un peu.

«Путин прав. Культурное левацкое движение намного мощнее, чем можно предположить. Иммиграция отравила общество и уже меняет нашу культуру», — заявил Caton Ancien.

Другой читатель обвинил издание в клевете.

«Целью статьи является не анализ, а клевета. Путин правильно говорит, что Запад декадентский. А правду признать никогда не стыдно», — написал Tarte au marron.

«Глава чужого государства прекрасно проанализировал ситуацию в нашем западном обществе!» — высказал мнение LisianthusI83.

19 октября сообщалось, что сотрудник ресторана в Париже выгнал из заведения двух украинских беженок. Он объяснил девушкам, что поддерживает Россию и политику ее президента Владимира Путина. После он жестом указал украинкам на дверь.