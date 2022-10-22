Небензя назвал фейком обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию

Фото: twitter/RussiaUN

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников РФ.

— Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА, — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия отвергает «любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН». В пример он привел распространенное в пятницу, 21 октября, в Совете безопасности письмо ФРГ, Франции и Великобритании с призывом к Секретариату ООН нарушить статью 100 Устава ООН и мандат, предписанный им запиской председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2016 года.

Соединенные Штаты в своем письме потребовали от Секретариата провести расследование, на которое тот не уполномочен, отметил Небензя.

— Это вопиющая ситуация. Мы представили наши правовые оценки в ответном письме, которое вы все получили перед заседанием. Мы ждем от Секретариата исчерпывающего подтверждения того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований, — сказал он, передает РИА Новости.

20 октября сообщалось, что специалисты из США изучают беспилотники, применяемые армией России в рамках спецоперации на Украине. Эксперты изучают обломки российских БПЛА, сбитых в ходе СВО. Изучение структуры беспилотников может помочь США и Украине лучше идентифицировать данный класс устройств.