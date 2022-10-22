Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Небензя назвал фейком обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя назвал фейком обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию
Фото: twitter/RussiaUN

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников РФ.

— Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА, — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия отвергает «любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН». В пример он привел распространенное в пятницу, 21 октября, в Совете безопасности письмо ФРГ, Франции и Великобритании с призывом к Секретариату ООН нарушить статью 100 Устава ООН и мандат, предписанный им запиской председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2016 года.

Соединенные Штаты в своем письме потребовали от Секретариата провести расследование, на которое тот не уполномочен, отметил Небензя.

— Это вопиющая ситуация. Мы представили наши правовые оценки в ответном письме, которое вы все получили перед заседанием. Мы ждем от Секретариата исчерпывающего подтверждения того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований, — сказал он, передает РИА Новости.

20 октября сообщалось, что специалисты из США изучают беспилотники, применяемые армией России в рамках спецоперации на Украине. Эксперты изучают обломки российских БПЛА, сбитых в ходе СВО. Изучение структуры беспилотников может помочь США и Украине лучше идентифицировать данный класс устройств.

Украина Иран Фейки Василий Небензя ООН
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте