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Пьяный пассажир такси отказался платить и напал с ножом на водителя в Москве

Юлия Курганова
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Пьяный пассажир такси отказался платить и напал с ножом на водителя в Москве
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Подвойского Карта всех событий

Конфликт водителя такси с пьяным пассажиром в столице закончился поножовщиной. Мужчина отказался платить и начал пинать по автомобилю, а, когда водитель вышел, напал на него.

Инцидент произошел в четверг, 20 октября, около 18:00 в Пресненском районе Москвы. 48-летний таксист вез клиента с улицы Большой Очаковской на Менжинского. В пути нетрезвый пассажир начал вести себя агрессивно и заявил, что платить за поездку не намерен.

Тогда водитель высадил клиента на улице Подвойского, но тот начал оскорблять таксиста и стал пинать по колесам авто. Шофер вышел, чтобы успокоить мужчину, но тот выхватил нож и полоснул оппонента по затылку.

Злоумышленник убежал с места происшествия, а пострадавший обратился за помощью в больницу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личность подозреваемого, сообщает РЕН ТВ.

12 октября сообщалось, что мужчина зарезал приятеля в квартире на юго-востоке столицы. Преступление произошло ночью 11 октября. Между мужчинами, которые находились в квартире жилого дома на 7-й улице Текстильщиков, произошел конфликт, в результате которого 38-летний обвиняемый десять раз ударил потерпевшего ножом в грудь и спину. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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