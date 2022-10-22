Небензя заявил, что Украина давно применяет в России террористические методы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Украинские власти при кураторстве Запада давно применяют террористические методы в России. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

— Украинские «стратеги» при кураторстве западных хозяев уже давно применяют террористические диверсионные методы на территории РФ, — заявил он.

Дипломат отметил, что примеров этому масса, «но апогеем их усилий стал теракт на Крымском мосту, который совершили украинские спецслужбы». Он напомнил, что при взрыве на мосту погибли четыре человека.

Небензя подчеркнул, что украинские официальные лица открыто «смаковали» данное преступление.

Он добавил, что хотя украинские власти, «одернутые своими западными хозяевами», попытались «перевести стрелки» на Москву, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил, что за нападениями на Крымский мост и Белгородскую область стоит киевский режим, сообщает РИА Новости.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность страны к теракту на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате взрыва было частично разрушено дорожное полотно.