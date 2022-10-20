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Зеленский отверг причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский отверг причастность Украины к теракту на Крымском мосту
Фото: president.gov.ua

Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 октября.

— Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно, — сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

9 октября ресурс PlanetScope опубликовал снимки со спутника, на которых показан мост через Керченский пролив до и после ЧП.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

11 октября все четыре парома, которые расположены в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

18 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что по Крымскому мосту был запущен грузовой транспорт до 40 тонн. Легковой транспорт и автобусы также беспрепятственно передвигаются по мосту.

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