Зеленский отверг причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Фото: president.gov.ua

Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 октября.

— Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно, — сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

9 октября ресурс PlanetScope опубликовал снимки со спутника, на которых показан мост через Керченский пролив до и после ЧП.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

11 октября все четыре парома, которые расположены в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

18 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что по Крымскому мосту был запущен грузовой транспорт до 40 тонн. Легковой транспорт и автобусы также беспрепятственно передвигаются по мосту.