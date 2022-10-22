Самолет врезался в многоквартирный дом в США

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Одномоторный самолет Beechcraft Sierra врезался в двухэтажный многоквартирный дом в американском штате Нью-Гэмпшир. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел в пятницу вечером. По данным телеканала в жилом доме пострадавших нет, однако все пассажиры воздушного судна погибли. Число людей, находившихся на борту самолета, не уточняется. В результате столкновения возник пожар.

Взлетно-посадочная полоса, куда направлялся самолет, находится в одном километре от места падения. Согласно предварительным данным, у экипажа возникли проблемы перед посадкой. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Похожий случай произошел 17 октября в городе Ейске Краснодарского края, где на многоквартирный жилой дом упал военный самолет Су-34. Во время тушения пожара из горящего дома было эвакуировано 250 человек, среди которых было 40 детей. Их перевезли в пункты временного размещения, рассчитанные на 500 человек.

О том, что стало причиной, каковы последствия и можно ли было избежать трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».