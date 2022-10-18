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Приметы и советы

Потушен пожар в доме в Ейске, возникший после падения самолета Су-34

Юлия Курганова
Происшествия
Потушен пожар в доме в Ейске, возникший после падения самолета Су-34
Фото: Telegram-канал Министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Пожар в многоэтажном доме в Ейске, который произошел после падении военного самолета Су-34, потушили. Об этом сообщили в понедельник, 17 октября, в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram-канале.

— Пожар в ейской многоэтажке полностью потушили, — сказано в сообщении.

Отмечается, что эвакуировали 250 человек, среди них 40 детей. Всех расселили в шести гостиницах и пансионатах вместимостью 500 мест.

Видео: Telegram-канал Министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, судьба еще шестерых неизвестна.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».

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