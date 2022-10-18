Число погибших после падения самолета в Ейске увеличилось до шести человек

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, судьба еще шестерых неизвестна. Об этом в понедельник, 17 октября, доложили главе МЧС России Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации.

— Погибли шестеро. 19 пострадавших, среди них двое детей, — сообщил представитель ГУ МЧС.

Он добавил, что пока остается не установлена судьба шести жильцов дома. Еще не все квартиры обследованы, передает ТАСС.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

В Ейске на месте падения военного самолета Су-34 введен режим ЧС. Об этом 17 октября, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».