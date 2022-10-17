Режим ЧС ввели в Ейске после падения самолета Су-34 на жилой дом

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В Ейске на месте падения военного самолета Су-34 введен режим ЧС. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил в Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС, — написал он.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Число погибших при крушении военного самолета Су-34 в Ейске увеличилось до четырех, пострадавших — до 25.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ». Так, известно, что экипаж, присутствовавший на борту судна, успел катапультироваться.