Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Режим ЧС ввели в Ейске после падения самолета Су-34 на жилой дом

Юлия Курганова
Происшествия
Режим ЧС ввели в Ейске после падения самолета Су-34 на жилой дом
Фото: Telegram / Baza

В Ейске на месте падения военного самолета Су-34 введен режим ЧС. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил в Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС, — написал он.

Видео: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Число погибших при крушении военного самолета Су-34 в Ейске увеличилось до четырех, пострадавших — до 25.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ». Так, известно, что экипаж, присутствовавший на борту судна, успел катапультироваться.

Краснодарский край Режим ЧС Пожары Губернаторы Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте