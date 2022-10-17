Число погибших при крушении Су-34 в Ейске возросло до четырех

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Число погибших при крушении военного самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края увеличилось до четырех. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 17 октября.

— По данным на 21.15: число погибших и пострадавших увеличилось. Погибших — до 4. Пострадавших — до 25, — говорится в Telegram-канале штаба.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая. Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае — в материале «ВМ».