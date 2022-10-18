Катапультироваться и надеяться: что известно про падение самолета в Ейске

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В понедельник, 17 октября, в небе над городом Ейском Краснодарского края произошла авария, в результате которой военный самолет Су-34 упал на многоквартирный жилой дом. Что стало причиной, каковы последствия и можно ли было избежать трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Загорелся двигатель

Сообщение о том, что Су-34 упал на жилой дом в городе Ейске, поступило в районе 19 часов по московскому времени.

Позже стало известно, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа, но пролетел лишь десять километров. Согласно отчету пилотов, при наборе высоты загорелся один из двигателей. После чего летчики катапультировались, а горящая машина врезалась в жилой девятиэтажный дом № 47/1 на Красной улице.

В результате столкновения произошел разлив и возгорание топлива. Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В результате ЧП были повреждены 17 квартир. Пламя бушевало с первого по пятый этаж. В МЧС пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.

Во время тушения пожара из горящего дома было эвакуировано 250 человек, среди которых было 40 детей. Их перевезли в пункты временного размещения, рассчитанные на 500 человек. Также планировалась эвакуация жильцов ближайших домов, но от этого отказались после того, как обломки самолета успешно потушили.

Во вторник утром, 18 октября, стало известно, что в результате трагедии погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 жильцов пострадали.

Жизнь после

Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в результате трагедии. Четверых пациентов перевезли в Краснодар. Среди них 51-летний мужчина с переломами, отравлением угарным газом и ожогами 80 процентов тела. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Также стабильно тяжелое состояние сохраняется у 17-летнего подростка, пятилетней девочки и 73-летней женщины. Они находятся в реанимации на ИВЛ.

Еще двоих пациентов, в том числе беременную женщину, только готовят к переводу из Ейска в Краснодар, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Техническая неисправность

По факту крушения региональная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Следователи провели беседы с пилотами и сотрудниками аэродрома. По предварительным данным, причиной крушения названа техническая неисправность.

На место происшествия выезжал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также по указанию президента РФ Владимира Путина в Ейск отправились глава МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вскоре вице-губернатор Краснодарского края сообщила, что семьям погибших и пострадавших из регионального бюджета будет выплачена компенсация: один миллион рублей для семей погибших; 400 тысяч рублей — для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести; по 100 тысяч рублей — на каждого члена семьи за потерю имущества.

Свою поддержку пострадавшим выражают и местные жители. Во дворе дома, в который врезался самолет, возник стихийный народный мемориал. Люди несут детские игрушки, цветы и свечи.

Катапультирование — крайняя мера

Для того чтобы узнать, можно ли было избежать трагедии, «ВМ» поговорила с заслуженным военным летчиком РФ, генерал-майором Владимиром Поповым.

Эксперт ответил, что вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая, но катапультирование — это крайняя мера, на которую летчики идут только в безвыходной ситуации.

— При возгорании двигателя система управления самолетом может повредиться, — говорит собеседник «ВМ». — В таком случае пилотам остается только катапультироваться и надеяться, что под падающей машиной нет ничего жилого. Но бывает, что они борются и понимают, что самолет неуправляем, в самый последний момент. И из-за этого погибают.

Однако Попов отметил, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно и оценку данному эпизоду даст Следственный комитет по результатам расследования.