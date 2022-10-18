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Число погибших в Ейске в результате падения самолета увеличилось до 13 человек

Юлия Курганова
Происшествия
Число погибших в Ейске в результате падения самолета увеличилось до 13 человек
Фото: mos.ru

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого квартала в Ейске выросло до 13 человек, разбор завалов на месте происшествия спасатели завершили. Об этом сообщили во вторник, 18 октября, в пресс-службе МЧС РФ.

— Завершен разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пожар в многоэтажном доме в Ейске, который произошел после падении военного самолета Су-34, потушили. Отмечается, что эвакуировали 250 человек, среди них 40 детей.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения самолета во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».

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