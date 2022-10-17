Семьям погибших при ЧП в Ейске выплатят по миллиону рублей

Фото: Администрация Краснодарского края

Семьям погибших после происшествия в Ейске выплатят по миллиону рублей. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

— Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере одного миллиона рублей для семей погибших, 400 тысяч рублей — для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей — на каждого члена семьи за потерю имущества, — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Специалисты ликвидировали открытое горение на месте пожара в жилом доме в Ейске, где потерпел крушение военный самолет Су-34.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты потушили остатки упавшего в Ейске военного самолета Су-34. Он добавил, что на данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ». Так, экипаж, присутствовавший на борту судна, успел катапультироваться.