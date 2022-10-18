Момент катапультирования пилотов упавшего в Ейске самолета попал на видео

Фото: Telegram / Baza

Момент катапультирования пилотов военного самолета Су-34, который потерпел крушение в Ейске Краснодарского края, сняли на видео. Эти кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи видно, как самолет летит над жилыми домами. В какой-то момент происходит вспышка, после чего можно заметить два раскрывающихся парашюта.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Mash

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, судьба еще шестерых неизвестна.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».