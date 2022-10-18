Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Момент катапультирования пилотов упавшего в Ейске самолета попал на видео

Юлия Курганова
Происшествия
Момент катапультирования пилотов упавшего в Ейске самолета попал на видео
Фото: Telegram / Baza

Момент катапультирования пилотов военного самолета Су-34, который потерпел крушение в Ейске Краснодарского края, сняли на видео. Эти кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи видно, как самолет летит над жилыми домами. В какой-то момент происходит вспышка, после чего можно заметить два раскрывающихся парашюта.

Видео: Telegram / Mash

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, судьба еще шестерых неизвестна.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».

Краснодарский край Видео Пожары Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте