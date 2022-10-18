Следком назвал основную версию падения самолета в Ейске

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Следствие в качестве основной версии падения самолета в Ейске рассматривает техническую неисправность. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ).

— Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома, — говорится в сообщении.

Уточняется, что СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», говорится в Telegram-канале «Следком».

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения самолета во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».