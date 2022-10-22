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Приметы и советы

«Вычеркнуть из жизни»: Седокова перестала есть белый рис и похудела

Лейла Алиева
Общество
«Вычеркнуть из жизни»: Седокова перестала есть белый рис и похудела
Фото: YouTube / Шастун

Российская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, как сбросила лишние килограммы.

— Продукт, который я решила вычеркнуть из своей жизни, — это белый рис. Вчера решила съесть шесть суши вечером, а сегодня — просто плюс 700 граммов на весах. Так что теперь редко и днем, — поделилась она.

Такой совет дал ей некий хоккеист, призвав ее не есть «ничего белого», написала Седокова в своем Telegram-канале.

Секретами своего похудения поделилась также и российская визажистка Гоар Аветисян, которой удалось сбросить суммарно 300 килограммов. Ради этого ей пришлось лечь под нож хирурга, однако некоторые поклонники стали обесценивать старания знаменитости и писали негативные комментарии. По словам Гоар, ей помогли только жесткие диеты, постоянные ограничения и активный образ жизни.

До этого в Сети возникли ожесточенные споры вокруг фото голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон на яхте. Некоторые поклонники актрисы удивились ее внешнему виду и стали называть звезду фильмов «Марвел» толстой и призывать к похудению.

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