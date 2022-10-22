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Биографию советского летчика Баевского передали в Музей Победы

Лейла Алиева
Город
Биографию советского летчика Баевского передали в Музей Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» передали биографию советского летчика, генерал-майора авиации, Героя Советского Союза Георгия Баевского. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— За время войны советский летчик-ас выполнил 252 боевых вылета, в 52 воздушных боях лично сбил 19 самолетов. 4 февраля 1944 года указом президиума Верховного Совета СССР Георгий Баевский был удостоен звания Героя Советского Союза, — рассказал руководитель проекта Андрей Широков.

Кроме того, Баевский был дважды удостоен ордена Красного Знамени, четырежды — ордена Красной Звезды, а также ордена Ленина, ордена Александра Невского и других наград.

Недавно в Музее Победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».

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