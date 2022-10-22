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Два человека погибли в Шебекине под Белгородом после обстрела ВСУ

Лейла Алиева
Происшествия
Два человека погибли в Шебекине под Белгородом после обстрела ВСУ
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В результате обстрела в Шебекине под Белгородом погибли два мирных жителя. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей, — отметил он.

При попадании снарядов около 15 тысяч местных жителей остались без электричества. Для ликвидации последствий обстрела потребуется 5–6 часов, написал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу региона никто не собирается, российская армия готова к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям областной столицы стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.

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