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Сергей Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса в районе Бибирево

Евгений Жуков
Город
Сергей Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса в районе Бибирево
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве современного спорткомплекса в столичном районе Бибирево. Об этом он рассказал в субботу, 22 октября.

По словам главы города, в двухэтажном объекте площадью более четырех тысяч «квадратов» появится бассейн на 25 метров, детский бассейн на 10 метров, а также тренажерный зал с раздевалками и душевыми.

Собянин уточнил, что строительные работы планируется завершить в 2023 году.

— Монолит почти завершен, внутренние инженерные системы готовы на четверть. В помещениях уже делают черновую отделку, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне мэр Москвы и глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов открыли монумент «Свеча памяти» в Строгине. Памятник, как уточняется, посвящен сотрудникам ведомства, погибшим при исполнении служебного долга.

До этого мэр столицы рассказал о планирующемся запуске завода «Москвич» в декабре этого года. По словам Собянина, Москва стала центром электромобилестроения, который имеет все необходимые компетенции.

Строительство Район Бибирево Москва Сергей Собянин
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