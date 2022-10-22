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Более 350 школьников стали участниками конкурса «Сыны и дочери Отечества» в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Более 350 школьников стали участниками конкурса «Сыны и дочери Отечества» в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Заключительный этап VII Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» состоялся в Музее Победы 22 октября. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

В 2022 году участниками мероприятия стали свыше 350 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов из 10 регионов России.

В Зале Полководцев победители отборочных этапов конкурса продемонстрировали свои умения в строевой подготовке и музыкальные таланты. В качестве жюри выступили ветераны вооруженных сил и боевых действий, Герои России, а также действующие офицеры.

Конкурс «Сыны и дочери Отечества» проводится по инициативе Центра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» при участии Министерства обороны РФ в сотрудничестве со штабами России и Домами офицеров Центрального, Южного, Восточного и Западного военных округов.

До этого концерт, посвященный Дню белых журавлей, состоялся в Музее Победы. В программе мероприятия прозвучали композиции «Нам нужна одна победа», «Мальчишки у стен Ленинграда», «Катюша». На патриотическом концерте выступило творческое объединение «Дети солнца», участники которого не раз становились победителями различных вокальных состязаний.

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