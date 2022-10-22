Топ-5 скандальных звездных судов, которые не оправдали надежды истцов

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Наличие у звезд больших денег периодически вызывает у людей желание найти повод отсудить их себе. Однако такие попытки не всегда бывают успешными. «Вечерняя Москва» собрала громкие истории, в которых выдвигавшие претензии люди в итоге не смогли ничего добиться.

Кевин Спейси и обвинения в изнасиловании

Буквально на днях голливудский актер Кевин Спейси был оправдан по делу о домогательствах. Процесс, который инициировал актер Энтони Рэпп, длился около пяти лет. Актер требовал от Спейси 40 миллионов долларов. Рэпп уверял, что когда ему было 14 лет, Спейси (которому было 20) сделал ему непристойное предложение. Скандал нанес невероятный ущерб имиджу Спейси, с которым из-за этого отказались работать многие киностудии. Серьезной потерей стало лишение главной роли в сериале «Карточный домик». В нем Спейси снимался несколько лет. Судьи в итоге вынесли оправдательный приговор из-за недостатка доказательств.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Самым громким звездным судебным делом последних лет можно назвать процесс, который шел между Эмбер Херд и Джонни Деппом и закончился 1 июня 2022 года. За ходом событий буквально следил весь мир. Бывшая жена обвиняла Деппа в насилии, однако актер в итоге одержал победу. В суде посчитали, что обвинения Херд являются клеветой, и потребовали от нее выплатить Деппу 15 миллионов долларов. Изначально Депп требовал 50 миллионов. При этом по встречному иску от Херд Депп тоже должен был выплатить ей круглую сумму. Это требование было удовлетворено частично: Деппа в итоге обязали выплатить два миллиона долларов.

Сильвестр Сталлоне

Обвинения в изнасиловании — частая история среди звезд. Известного актера Сильвестра Сталлоне в 2017 году обвиняла в изнасиловании женщина, которая не раскрыла своего имени. По словам женщины, Сталлоне в далеком 1986 году в гостиничном номере заставил ее вступить с ним в интимную связь — причем одновременно с его телохранителем. Сталлоне отрицал эти обвинения, кроме того, нашлись свидетели, которые их не подтвердили. В итоге из-за недостаточного количества доказательств дело было закрыто.

Гримерша Леди Гаги

Ассистентка Леди Гаги Дженнифер О`Нилл во время работы на звезду должна была беспрекословно выполнять каждое ее пожелание. Девушка обязана была вовремя разбудить певицу, своевременно подать полотенце и быстро подняться среди ночи для выполнения любого (даже самого глупого) поручения. Во всяком случае так заявляла сама О'Нилл, объясняя причину своего иска к звезде в 2001 году на сумму почти в 400 тысяч долларов. По ее словам, она была вынуждена отработать сверхурочно более семи тысяч часов. Гага не подтвердила слова бывшей сотрудницы и подчеркивала, что сильно пожалела о своем решении взять ее на работу. История не получила продолжения.

Массажисты Траволты

Известный актер Джон Траволта сразу трижды обвинялся своими массажистами. У всех была одна и та же претензия: сексуальные домогательства. Первый иск на два миллиона долларов подали сразу два массажиста, один из которых уверял, что Траволта делал ему непристойные предложения в своем доме, а другой — во время ужина в ресторане. Третьим человеком, предъявившим претензию, стал сотрудник круизного лайнера, на борту которого отдыхал Траволта. По его словам, за нетрадиционное продолжение массажа ему посулили 12 тысяч долларов. Ни один из трех в итоге не смог добиться своего и актер вышел из истории победителем.