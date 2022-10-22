Власти Херсона сообщили о перебоях с кабельным интернетом из-за технических работ

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Перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в Херсонской области по причине технических работ. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в администрации региона.

Уточняется, что доступ планируется восстановить в кратчайшие сроки.

— Мобильный интернет работает без перебоев, — добавили в администрации.

Недавно депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов сообщил, что в России необходимо сделать упор на IT-безопасность всех структур, а также развивать соответствующие классы в школах и факультеты в вузах.

По его словам, после объявления специальной военной операции сайты федеральных и региональных российских ведомств, средств массовой информации подверглись серьезным кибератакам.

До этого генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, как определить прослушку через телефон. Специалист отметил, что россиянам нужно самостоятельно или с помощью экспертов проанализировать установленные на телефон приложения, при необходимости удалить лишние или полностью переустановить софт.