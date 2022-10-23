Стало известно, что погибшая в ДТП вместе с сыном женщина была беременна

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Россия, Москва, улица Богданова, 21 Карта всех событий

Женщина, которую вместе с пятилетним сыном насмерть сбил пьяный водитель на западе столицы, была беременной. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в медицинских кругах.

— Погибшая в аварии женщина 1980 года рождения была беременна, — рассказал собеседник ТАСС.

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Вечером 22 октября на улице Богданова 37-летний водитель машины «Ауди A6» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 42-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте.

По предварительным данным, водитель находится в состоянии опьянения. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

До этого стало известно, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца по Звенигородскому шоссе загорелся автомобиль.