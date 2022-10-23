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Возбуждено дело по факту ДТП, в котором погибли женщина и ребенок в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Возбуждено дело по факту ДТП, в котором погибли женщина и ребенок в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Богданова, 21 Карта всех событий

Солнцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщается в воскресенье, 23 октября, в Telegram-канале Следственного комитета РФ по Москве.

Следователями формируются документы для назначения автотехнической судебной экспертизы. В ходе предварительного следствия будет установлено, находился ли мужчина в состоянии опьянения.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего. Расследование продолжается.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Вечером 22 октября на улице Богданова 37-летний водитель машины «Ауди A6» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 42-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии опьянения. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Позже стало известно, что погибшая в ДТП вместе с сыном женщина была беременна.

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