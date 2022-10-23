Терапевт Александрова предупредила об опасных диетах

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Ограничения в питании могут принести колоссальный вред. Об этом сообщила врач-терапевт Ольга Александрова.

Она рассказала, что популярные диеты, которые ограничивают потребление тех или иных продуктов, могут нанести значительный вред работе органов. Так, кетодиета увеличивает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе.

— Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи, — предупредила врач.

Сыроедение приведет к серьезному снижению уровня холестерина, который необходим для выработки половых гормонов, что особенно опасно для женского организма, отметила Александрова.

Питьевая диета вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов, заключила терапевт в беседе с агентством «Прайм».

Врач — диетолог-нутрициолог Наталья Нефедова перечислила три ошибки, которые чаще всего совершают люди, желающие похудеть. По ее словам, существуют популярные диеты, основанные на ложных представлениях о правильном питании, которые замедляют избавление от лишнего веса.