Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Терапевт Александрова предупредила об опасных диетах

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Терапевт Александрова предупредила об опасных диетах
Фото: Pexels

Ограничения в питании могут принести колоссальный вред. Об этом сообщила врач-терапевт Ольга Александрова.

Она рассказала, что популярные диеты, которые ограничивают потребление тех или иных продуктов, могут нанести значительный вред работе органов. Так, кетодиета увеличивает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе.

— Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи, — предупредила врач.

Сыроедение приведет к серьезному снижению уровня холестерина, который необходим для выработки половых гормонов, что особенно опасно для женского организма, отметила Александрова.

Питьевая диета вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов, заключила терапевт в беседе с агентством «Прайм».

Врач — диетолог-нутрициолог Наталья Нефедова перечислила три ошибки, которые чаще всего совершают люди, желающие похудеть. По ее словам, существуют популярные диеты, основанные на ложных представлениях о правильном питании, которые замедляют избавление от лишнего веса.

Врачи Диеты вред
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте