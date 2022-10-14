Диетолог назвала три главные ошибки худеющих

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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова перечислила три ошибки, которые чаще всего совершают люди, желающие сбросить лишний вес.

По ее словам, существуют популярные диеты, основанные на ложных представлениях о правильном питании, которые замедляют избавление от лишних килограммов. Самые распространенные ошибки худеющих — резкое уменьшение калорийности пищи, «игнорирование» фруктов и овощей и ограничение в рационе зерновых продуктов.

По словам специалиста, если организм получает очень мало калорий, то обмен веществ замедляется.

— Если есть слишком мало, то вес может стоять на месте просто потому, что метаболизм замедляется. Наш организм начинает переходить в режим консервации. Его не кормят, и он начинает снижать затраты энергии, поэтому вес встает, — заявила Нефедова в интервью радио Sputnik.

Она сообщила, что в среднем женщина должна потреблять 1800-2000 килокалорий в день, а мужчина — 2500-3000 килокалорий. Это норма для людей, которые достаточно много двигаются в течение дня, уточнила диетолог.

Также важно делать упор на овощи и фрукты, а их часто игнорируют, отметила нутрициолог.

— Любые овощи — это жидкость, клетчатка, витамины и минералы, фитовещества. Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать. Например, если у вас на обед кусок рыбы с булгуром, начните с салата, — порекомендовала диетолог.

Фруктами она посоветовала дополнять завтрак или использовать их в качестве перекуса.

Кроме того, отказываться от зерновых продуктов при похудении нельзя, так как они стоят на втором месте после овощей по значимости для организма человека. Урезать их количество вредно для микробиоты кишечника, потому что в них содержится полезная клетчатка.

— Плохое состояние микробиоты коррелирует со многими хроническими заболеваниями, например, аутоиммунными, и даже с такими психическими расстройствами, как депрессия, — предупредила Нефедова.

При нехватке в рационе зерновых продуктов человек может испытывать дефицит глюкозы и злоупотреблять сладостями, отметила она.

Диетолог Василиса Пономарева перечислила белковые продукты, из-за которых можно набрать лишний вес. По ее словам, белок помогает предотвратить избыток жира и «сдерживает» приступы голода, однако существует «лимит» употребления органического вещества.