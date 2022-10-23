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Экс-министр финансов Греции заявил о неизбежном провале Евросоюза

Юлия Курганова
В мире
Экс-министр финансов Греции заявил о неизбежном провале Евросоюза
Фото: shutterstock

Экономический крах Европейского союза предопределен, уже можно видеть быструю деиндустриализацию стран блока. Такое мнение высказал бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Отвечая на вопрос, сможет ли Евросоюз преодолеть энергетический кризис, он заявил, что «провал гарантирован».

— Мы уже видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в Соединенных Штатах или КНР. Приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах, — сообщил греческий политик в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Он подчеркнул, что Евросоюз уже находится «в глубоком кризисе», но понимание этого придет только к следующей зиме.

По его словам, главная проблема ЕС заключается в том, что в реальности «союза» не существует.

— Когда речь идет о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему. Когда дело доходит до газа, тоже, — отметил Варуфакис.

В Европе очень обеспокоены возможным риском повторения кризиса, обрушившегося на мир в 2008 году, с последующей рецессией. Насколько такие опасения обоснованны и как повлияет новая угроза на экономику России — в материале «Вечерней Москвы».

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