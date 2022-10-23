Депутат бундестага выступил за объединение ФРГ, Франции и Польши для борьбы с Россией

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Германия, Франция и Польша должны объединиться и стать «ядром европейского оборонительного союза» против «российской угрозы». Такое мнение выразил депутат бундестага Вольфганг Шойбле в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— Эти три государства должны будут выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться другие европейские страны, — заявил Шойбле.

По его словам, в будущем Германия, Франция и Польша смогут объединять свои армии в одну и принимать совместные решения для защиты от РФ. Депутат подчеркнул, что по-другому эти государства и другие участники ЕС, которым «угрожает» Россия, поступить не могут, передает РИА Новости.

18 октября депутаты эстонского парламента Рийгикогу официально приняли решение о признании Российской Федерации «государством — спонсором терроризма». Согласно проекту резолюции, Таллин осуждает военные действия Москвы против Киева и подтверждает, что эстонское руководство никогда не признает состоявшиеся в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы.