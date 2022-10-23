Выставка о работе НМИЦ онкологии имени Блохина открылась на станции метро «Каширская»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

На станции метро «Каширская» с 23 по 29 октября москвичи и гости столицы смогут увидеть фотографии и истории медсестер, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На станции «Каширская» откроется выставка, посвященная медсестрам НМИЦ онкологии имени Блохина — это возможность рассказать о центре в лицах, познакомить пассажиров с героями нашего времени — медицинскими работниками, — отметил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что проведение важных социальных проектов на столичном транспорте позволяет узнать о них как можно большему количеству людей.

НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина является старейшей и крупнейшей клиникой для пациентов с онкологическими заболеваниями в РФ и Европе. Ежегодно она принимает около 213 тысяч человек из разных стран, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в Москве открылась выставка фоторабот социального проекта «Белая Книга», который проводится четвертый год подряд в рамках Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Проект подготовлен совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и рассчитан на слепых и слабовидящих детей.