Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка о работе НМИЦ онкологии имени Блохина открылась на станции метро «Каширская»

Анастасия Колоскова
Город
Выставка о работе НМИЦ онкологии имени Блохина открылась на станции метро «Каширская»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

На станции метро «Каширская» с 23 по 29 октября москвичи и гости столицы смогут увидеть фотографии и истории медсестер, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На станции «Каширская» откроется выставка, посвященная медсестрам НМИЦ онкологии имени Блохина — это возможность рассказать о центре в лицах, познакомить пассажиров с героями нашего времени — медицинскими работниками, — отметил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что проведение важных социальных проектов на столичном транспорте позволяет узнать о них как можно большему количеству людей.

НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина является старейшей и крупнейшей клиникой для пациентов с онкологическими заболеваниями в РФ и Европе. Ежегодно она принимает около 213 тысяч человек из разных стран, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в Москве открылась выставка фоторабот социального проекта «Белая Книга», который проводится четвертый год подряд в рамках Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Проект подготовлен совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и рассчитан на слепых и слабовидящих детей.

Максим Ликсутов Метро Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте