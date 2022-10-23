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Две усиленные линии обороны построили в Курской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Две усиленные линии обороны построили в Курской области
Фото: Telegram / Роман Старовойт

Работы по строительству и укомплектованию двух усиленных линий обороны завершились в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в воскресенье, 23 октября.

— На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области, — написал Старовойт в Telegram.

Он также анонсировал третью усиленную линию обороны. Она будет готова до 5 ноября. Губернатор региона подчеркнул, что Россия готова отразить «любые посягательства» на свою территорию.

Президентским указом 19 октября в новых регионах России введено военное положение. Еще три уровня готовности объявлены в других частях страны. Так, средний уровень готовности был введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Курской областях.

Данный уровень реагирования введен в регионах, граничащих с Украиной. Что означают уровни готовности — в материале «Вечерней Москвы».

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