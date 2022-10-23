Момент падения истребителя в Ейске попал на видеорегистратор

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Момент падения военного самолета Су-34 в Ейске случайно запечатлел видеорегистратор местного автомобилиста. Кадры падения истребителя появились в социальных сетях.

На видео видно, как появившийся на горизонте самолет совершает падение. Также на кадрах можно заметить, как катапультируется пилот. Затем воздушное судно, снижаясь под большим углом, исчезает за зданием, после чего раздается взрыв и появляется огромная вспышка света.

17 октября в Ейске на многоквартирный жилой дом упал военный самолет Су-34. Во время тушения пожара из горящего дома было эвакуировано 250 человек, среди которых было 40 детей. Их перевезли в пункты временного размещения, рассчитанные на 500 человек.

В результате происшествия погибли 15 человек, среди них трое детей.

О том, что стало причиной, каковы последствия и можно ли было избежать трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».

23 октября военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров.