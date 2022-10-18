Число погибших в результате падения Су-34 на жилой дом в городе Ейске выросло до 15 человек

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Число погибших в результате падения самолета Су-34 на жилой дом в городе Ейске Краснодарского края выросло до 15 человек. Об этом стало известно в понедельник, 18 октября.

Количество пострадавших в результате падения самолета во дворе девятиэтажного дома в Ейске возросло до 28, еще 15 человек погибли, сообщает ТАСС.

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 17 октября. Военный самолет врезался в жилой дом. В результате происшествия 15 человек погибли, среди них три ребенка. По подтвержденным данным, пострадали 25 человек. В связи с этим в Ейском районе объявлен трехдневный траур.

Подробнее о том, почему в небе над жилым кварталом произошла авария и можно ли было ее избежать, — в материале «Вечерней Москвы».