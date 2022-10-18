Траур по погибшим при крушении самолета объявлен в Ейском районе

Трехдневный траур по погибшим при падении самолета объявлен в Ейском районе. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен, — передает слова губернатора РИА Новости.
Уточняется, что траур объявлен с 17 по 19 октября.
До этого стало известно, что у дома, где упал самолет, образовался народный мемориал. Жители Ейска начали нести во двор дома цветы и игрушки.
Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения самолета во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.
Позднее в СК заявили, что следствие в качестве основной версии падения самолета в Ейске рассматривает техническую неисправность. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».