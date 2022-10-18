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Число пострадавших при падении самолета Су-34 на жилой дом в Ейске увеличилось до 26

Степан Жирнов
Происшествия
Число пострадавших при падении самолета Су-34 на жилой дом в Ейске увеличилось до 26
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Число пострадавших при падении военного самолета Су-34 на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края увеличилось до 26. Об этом стало известно в понедельник, 26 октября.

Аварийно-спасательные работы на месте крушения воздушного судна завершены, сообщил Telegram-канал «112».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 17 октября. Военный самолет врезался в жилой дом. В результате происшествия погибли 14 человек, среди них трое — дети. В связи с этим в Ейском районе объявлен трехдневный траур.

Подробнее о том, почему в небе над жилым кварталом произошла авария и можно ли было ее избежать — в материале «Вечерней Москвы».

Краснодарский край Смерть Дети Пострадавшие Самолеты
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