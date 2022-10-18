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Число погибших в результате падения военного самолета в Ейске увеличилось до 14

Георгий Соланович
Происшествия
Число погибших в результате падения военного самолета в Ейске увеличилось до 14
Фото: Скриншот Telegram / МЧС

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого квартала в Ейске Краснодарского края выросло до 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев во вторник, 18 октября.

— Спасатели, работающие на месте ЧП, при разборе завалов обнаружили еще погибшего. Трагедия унесла жизни 14 человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Кондратьев в Telegram.

Опознать личность погибшего не удалось — тело сильно обгорело.

До этого сообщалось о 13 погибших в инциденте.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения самолета во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Позднее в СК заявили, что следствие в качестве основной версии падения самолета в Ейске рассматривает техническую неисправность. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Что стало причиной, каковы последствия и можно ли было избежать трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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