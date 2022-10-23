Открытое горение ликвидировали на месте падения военного самолета в Иркутске

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На месте падения военного самолета Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение, сообщили в региональном МЧС в воскресенье, 23 октября.

— Пожарные ликвидировали открытое горение, — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров. На место происшествия выехали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и экстренные службы.

Позже появилось видео падения самолета. Кроме того, стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, местное население при этом не пострадало. Кобзев уточнил, что самолет упал в районе частного двухэтажного дома, рассчитанного на две семьи.