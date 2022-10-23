Появилось видео падения военного самолета в Иркутске

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Момент падения военного истребителя Су-30 в Иркутске попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео можно заметить, как самолет падает практически под прямым углом. После его падения, как заметно на кадрах, появляется мощная вспышка света.

Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров. На место происшествия выехали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и экстренные службы.

Позже стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, местное население при этом не пострадало. Кобзев уточнил, что самолет упал в районе частного двухэтажного дома, рассчитанного на две семьи.

Спустя время в региональном МЧС уточнили, что на месте падения Су-30 ликвидировали открытое горение.

23 октября в Сети появилось видео с моментом падения военного самолета Су-34 в Ейске. Его случайно запечатлел видеорегистратор местного автомобилиста.