Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появилось видео падения военного самолета в Иркутске

Анастасия Колоскова
Происшествия
Появилось видео падения военного самолета в Иркутске
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Момент падения военного истребителя Су-30 в Иркутске попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео можно заметить, как самолет падает практически под прямым углом. После его падения, как заметно на кадрах, появляется мощная вспышка света.

Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров. На место происшествия выехали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и экстренные службы.

Позже стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, местное население при этом не пострадало. Кобзев уточнил, что самолет упал в районе частного двухэтажного дома, рассчитанного на две семьи.

Спустя время в региональном МЧС уточнили, что на месте падения Су-30 ликвидировали открытое горение.

23 октября в Сети появилось видео с моментом падения военного самолета Су-34 в Ейске. Его случайно запечатлел видеорегистратор местного автомобилиста.

Авиакатастрофы Краснодарский край Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте