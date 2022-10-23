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Трамваи двух маршрутов задерживаются в Таганском районе из-за автомобиля на путях

Александр Афонин
Происшествия
Трамваи двух маршрутов задерживаются в Таганском районе из-за автомобиля на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волочаевская улица Карта всех событий

На Волочаевской улице и в Андроньевском проезде задерживаются трамваи № 4 и 43 из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 октября.

— На Волочаевской улице и в Андроньевском проезде из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 4 и 43, — говорится в сообщении.

Задержка произошла в районе остановки «Дом культуры «Серп и молот». Маршруты транспорта были временно изменены. Жителей столицы призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями автомобилистов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи № 14, 26 и 39 задерживались по техническим причинам на улицах Кржижановского, Вавилова и Ломоносовском проспекте. Их маршруты были временно изменены. Позже стало известно, что движение транспорта восстановили.

16 октября трамвайному депо имени Русакова, которое располагается на Русаковской набережной в Москве, исполнилось 110 лет. Дептранс собрал пять интересных фактов о здании.

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