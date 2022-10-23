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Приметы и советы

Трамваи трех маршрутов задерживаются на юго-западе Москвы

Юлия Курганова
Город
Трамваи трех маршрутов задерживаются на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Кржижановского Карта всех событий

Трамваи № 14, 26 и 39 задерживаются по техническим причинам на улицах Кржижановского, Вавилова и Ломоносовском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 октября.

Уточняется, что маршруты временно изменены.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение трамваев восстановили.

18 октября трамваи № 14 и 39 задерживались на улице Вавилова в районе остановки «Улица Губкина» из-за ДТП на путях. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже стало известно, что движение трамваев на участке восстановили.

До этого сообщалось, что трамваи № 11 и 25 по техническим причинам задерживаются в районе остановки «Станция юных натуралистов». Пассажиров просили внимательно следить за объявлениями водителей, так как маршруты были изменены.

13 октября сообщалось, что трамваи № 4л, 4п и 46 с 15 октября объединят в новый маршрут № 4, что увеличит транспортную доступность жителям района Богородское. При этом все основные транспортные связи сохранятся, а у жителей Богородского появится быстрый маршрут до будущей станции БКЛ.

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