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Полиция начала проверку по факту конфликта с участием Витаса в караоке-клубе

Александр Афонин
Происшествия
Полиция начала проверку по факту конфликта с участием Витаса в караоке-клубе
Фото: Вечерняя Москва

Сотрудники полиции начали проверку по факту конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, где певец Виталий Грачев, более известный под псевдонимом Витас, распылил одному из посетителей содержимое газового баллончика в лицо. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов в воскресенье, 23 октября.

— 22 октября в полицию обратился гражданин с сообщением о том, что в ночь на субботу в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице мужчина распылил ему в лицо раздражающее вещество. По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что на Виталия Грачева написали заявление в полицию из-за конфликта в одном из караоке-клубов Москвы. Витас вместе с друзьями посетил одно из заведений столицы, где в тот момент находился начальник отдела одного из федеральных министерств. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого был применен газовый баллончик, а чиновник обратился в травмпункт с химическим ожогом глаз.

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