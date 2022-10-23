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Презентация книги о первом успехе в Ржевской битве состоялась в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Презентация книги о первом успехе в Ржевской битве состоялась в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась презентация книги и документального фильма проекта «Ржев 1942. Первый летний успех», которую посетили более 100 историков, поисковиков, музейщиков и архивистов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 23 октября.

— Ржевская операция — одна из самых малоизученных, трагических страниц войны. Но нельзя искусственно замалчивать те события во избежание кривотолков и спекуляций. Тем более интерес к ним не угасает, а постоянно живет в нашем обществе, — сказала доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук Ирина Хрулева.

В рамках мероприятия спикеры рассказали о проделанной работе над проектом и представили доклады исследований. Кроме того, посетители могли прийти на автограф-сессию с авторами книги. Сама работа «Ржев 1942. Первый летний успех» представляет собой первую в России монографию о Ржевско-Сычевской операции.

Накануне сообщалось, что во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» передали биографию советского летчика, генерал-майора авиации, Героя Советского Союза Георгия Баевского. Он был дважды удостоен ордена Красного Знамени.

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