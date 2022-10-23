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Зрители обнаружили киноляп в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Александр Афонин
Общество
Зрители обнаружили киноляп в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
кадр из фильма «Ирония судьбы», 1975

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел в свет в 1976 году. За это время комедия, которую регулярно пересматривают, стала одним из символов Нового года. Однако огромная аудитория картины за столько времени не заметила один киноляп.

Ошибка таится в сцене, где герой Андрея Мягкова Женя выбрасывает в окно фотографию Ипполита. Многие зрители считают, что в снег летит изображение Юрия Яковлева, сыгравшего роль в картине. Однако на фотографии изображен Олег Басилашвили.

Подобный киноляп был связан с переменами в актерском составе. Изначально на роль Ипполита был утвержден Басилашвили. Но обстоятельства поменялись, и роль жениха Нади досталась Яковлеву. Переснимать кадр было уже невозможно. На тот момент снег растаял, а зима ушла, передает «Киноафиша».

В сентябре фанаты «Иронии судьбы» обнаружили еще одну ошибку в картине — уже орфографическую. Найти недочет можно в самом начале фильма. Картина начинается с текста-описания. Если обратить внимание, то в слове «исключительно» пропущена буква «л».

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